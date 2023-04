Збройні сили України домоглися певних успіхів у районі міста Кремінна (Луганська область).

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на кадри з геолокацією від 24 квітня. За оцінками ISW, військовослужбовці ЗСУ могли просунутися на північний схід від населеного пункту Верхньокам’янське (за 18 км від Кремінної) та на південний схід від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Зазначається, що українські сили відбили деякі позиції поблизу Білогорівки.

Водночас російські окупаційні війська здійснили безуспішні наземні атаки в районі Невського та Макіївки. Село Невське розташоване за 18 км на північний захід від Кремінної, а Макіївка – за 22 км на північний захід.

В ISW нагадали про повідомлення Генерального штабу України, що російські війська 23 і 24 квітня не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

2/ Geolocated footage posted on April 24 shows that Ukrainian forces have made marginal advances northeast of Verkhnokamianske (18km south of Kreminna) and southeast of Bilohorivka (12km south of Kreminna) on unspecified dates. pic.twitter.com/5V9JIQeILA

— ISW (@TheStudyofWar) April 25, 2023