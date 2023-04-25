Збройні сили України домоглися певних успіхів у районі міста Кремінна (Луганська область).

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

– Станом на 24 квітня українські війська досягли невеликих успіхів на південь від Кремінної, – зазначається в звіті.

Аналітики посилаються на кадри з геолокацією від 24 квітня. За оцінками ISW, військовослужбовці ЗСУ могли просунутися на північний схід від населеного пункту Верхньокам’янське (за 18 км від Кремінної) та на південний схід від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Зазначається, що українські сили відбили деякі позиції поблизу Білогорівки.

Водночас російські окупаційні війська здійснили безуспішні наземні атаки в районі Невського та Макіївки. Село Невське розташоване за 18 км на північний захід від Кремінної, а Макіївка – за 22 км на північний захід.

В ISW нагадали про повідомлення Генерального штабу України, що російські війська 23 і 24 квітня не проводили наступальних дій на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

2/ Geolocated footage posted on April 24 shows that Ukrainian forces have made marginal advances northeast of Verkhnokamianske (18km south of Kreminna) and southeast of Bilohorivka (12km south of Kreminna) on unspecified dates. pic.twitter.com/5V9JIQeILA — ISW (@TheStudyofWar) April 25, 2023

У звіті також зазначається, що ЗСУ продовжують обстрілювати логістичні вузли окупантів у тилових районах тимчасово захопленої Луганської області.

Аналітики звертають увагу на повідомлення рашистів, що 22 квітня українські війська завдали удару з реактивних артилерійських систем HIMARS по Алчевську (понад 50 км від лінії фронту). Водночас в окупованому місті Ровеньки під удар потрапила нафтобаза (за понад 100 км від лінії фронту).

В ISW також повідомили, що російські підрозділи протягом 23 і 24 квітня продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але не домоглися будь-яких територіальних успіхів.

Джерело : ISW

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