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Татьяна Забожко, редактор ленты

Погибла сотрудница музея: РФ ударила из ЗРК С-300 по центру Купянска

Розбір завалів
Фото: ГСЧС

25 апреля российские войска обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300 центр Купянска Харьковской области.

Попали оккупанты в здание краеведческого музея.

О вражеском обстреле сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Обновлено в 10:03. По уточненным данным от президента Украины Владимира Зеленского, одна из сотрудниц музея погибла. Еще десять человек получили ранения.

– Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать! – заверил глава государства.

Трое раненых госпитализированы в больницу.

Семерым пострадавшим, которые имеют легкие повреждения, оказали помощь на месте.

Обновлено в 09:27. По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, ранения получили более пяти человек.

Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Олег Синегубов

Куп'янськ, Харьковская область
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