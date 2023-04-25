Погибла сотрудница музея: РФ ударила из ЗРК С-300 по центру Купянска
25 апреля российские войска обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300 центр Купянска Харьковской области.
Попали оккупанты в здание краеведческого музея.
О вражеском обстреле сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Обновлено в 10:03. По уточненным данным от президента Украины Владимира Зеленского, одна из сотрудниц музея погибла. Еще десять человек получили ранения.
– Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать! – заверил глава государства.
Трое раненых госпитализированы в больницу.
Семерым пострадавшим, которые имеют легкие повреждения, оказали помощь на месте.
Обновлено в 09:27. По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, ранения получили более пяти человек.
Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.
На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Олег Синегубов