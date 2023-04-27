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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Под Херсоном погиб гид журналиста из La Repubblica, сам репортер – ранен

Под Херсоном погиб гид журналиста из La Repubblica, сам репортер – ранен

Оккупанты обстреляли Антоновский мост под Херсоном, в результате чего был убит гражданский, а репортер итальянской газеты La Repubblica – ранен.

Об этом пишут само издание La Repubblica, а также Офис генпрокурора Украины и Херсонская ОВА.

В сообщении ОВА говорится, что из-за российского обстрела один человек погиб на месте.

По данным Офиса генпрокурора, журналист работал над материалом о жизни в городе, который после освобождения от оккупантов регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ.

После обстрела журналист был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

Украинскими правоохранителями было начато досудебное расследование по факту ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Как пишет La Repubblica, итальянский корреспондент вместе со своим украинским помощником попали в засаду российских снайперов возле Антоновского моста и были одеты в куртки с надписью Press, что выделяет их на фоне военных. Как пишет газета, репортером La Repubblica является Коррадо Дзунино, а его гидом был Богдан Битик.

Под Херсоном под обстрел попал репортер La Repubblica, его помощник — погиб

Фото: Anton Geraschenko

По словам Дзунино, Богдан Битик не смог пережить обстрел россиян. У украинца остались жена и сын.

— В нас попали, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я выполз с линии огня. Бежал, пока не наткнулся на гражданскую машину. Был весь в крови, меня отнесли в херсонскую больницу. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, он не отвечал. Он был моим большим другом, это ужасные страдания, — рассказал журналистам Коррадо.

Оба мужчины работали на месте в одежде с надписью Пресса. Фотографии, сделанные репортером, демонстрируют, что в одежду, изъятую полицией, попала пуля.

La Repubblica добавляет, что засада произошла возле Антоновского моста, поэтому попытки вернуть тело Богдана Битика осложняет присутствие российских снайперов.

На убийство журналистов уже отреагировало посольство Италии в Киеве, которое сообщило, что работает вместе с МИД, чтобы позволить Дзунино вернуться в Италию.

— Я разговаривал с министром Кулебой, который заверил меня в сотрудничестве украинской власти, — сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таджани.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорит, когда услышал о нападении на журналиста, то связался с Вооруженными силами, чтобы узнать подробности дела.

— Россиянам все равно – россиянин ты, итальянец или украинец, они просто стреляют, — сказал Кулеба.

Напомним, по состоянию на март 2023 года украинские правоохранители, за время полномасштабного вторжения России, открыли более 50 уголовных производств в отношении преступлений оккупационной армии РФ против украинских и иностранных журналистов.

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Фото: коллаж Anton Gerashchenko / Мост

Италия, Война в Украине, вбивство журналіста, Журналісти, Херсон
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