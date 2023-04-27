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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під Херсоном загинув гід журналіста з La Repubblica, сам репортер – поранений

Під Херсоном загинув гід журналіста з La Repubblica, сам репортер – поранений

Окупанти обстріляли Антонівський міст під Херсоном, у результаті чого було вбито цивільного, а репортера італійської газети La Repubblica – поранено.

Про це пишуть саме видання La Repubblica, а також Офіс генпрокурора України та Херсонська ОВА.

У повідомленні ОВА йдеться, що через російський обстріл один чоловік загинув на місці.

За даними Офісу генпрокурора, журналіст працював над матеріалом про життя в місті, яке після звільнення від окупантів регулярно зазнає обстрілів з боку РФ.

Після обстрілу журналіст був шпиталізований із вогнепальним пораненням плеча.

Українськими правоохоронцями було почато досудове розслідування за фактом ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Як пише La Repubblica, італійський кореспондент разом зі своїм українським помічником потрапили у засідку російських снайперів біля Антонівського мосту та були одягнені у куртки з написом Press, що виділяє їх на тлі військових. Як пише газета, репортером La Repubblica є Коррадо Дзуніно, а його гідом був Богдан Бітік.

Під Херсоном під обстріл потрапив репортер La Repubblica, його помічник – загинув

Фото: Anton Gerashchenko

За словами Дзуніно, Богдан Бітік не зміг пережити обстріл росіян. В українця залишилися дружина та син.

– У нас влучили, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я виповз із лінії вогню. Біг, поки не наткнувся на цивільну машину. Був весь у крові, мене віднесли до херсонської лікарні. Я кілька разів намагався додзвонитися до Богдана, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання, – розповів журналістам Коррадо.

Обидва чоловіки працювали на місці в одязі з написом Преса. Фотографії, зроблені репортером, демонструють, що в одяг, вилучений поліцією, влучила куля.

La Repubblica додає, що засідка сталася біля Антонівського мосту, тому спроби повернути тіло Богдана Бітіка ускладнює присутність російських снайперів.

На вбивство журналістів вже відреагувало посольство Італії у Києві, яке повідомило, що працює разом із МЗС, щоб дозволити Дзуніно повернутися до Італії.

– Я розмовляв з міністром Кулебою, який запевнив мене у співпраці української влади, – сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані.

Своєю чергою очільник українського МЗС Дмитро Кулеба каже, коли почув про напад на журналіста, то зв’язався зі Збройними силами, щоби дізнатися про подробиці справи.

– Росіянам все одно – росіянин ти, італієць чи українець, вони просто стріляють, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, станом на березень 2023 року українські правоохоронці, за час повномасштабного вторгнення Росії, відкрили понад 50 кримінальних проваджень щодо злочинів окупаційної армії РФ проти українських і закордонних журналістів.

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Фото: колаж Anton Gerashchenko / Мост

Італія, Війна в Україні, вбивство журналіста, Журналісти, Херсон
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