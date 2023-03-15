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Факты / Україна

Правоохранители рассказали, сколько преступлений Россия совершила против украинских журналистов с начала полномасштабной войны

Анастасия Кожушко, редактор ленты
журналісти на війні в Україні
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения правоохранители открыли более 50 уголовных производств, о преступлениях российской армии против украинских и зарубежных журналистов, которые освещают войну России против Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Так с 24 февраля 2022 года в Украине зафиксировано:

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  • 29 фактов гибели журналистов;
  • 17 фактов ранения;
  • 12 фактов лишения права передвижения.

– 11 журналистов сейчас на неподконтрольной территории. Судьба их частично известна, частично не известна, кто-то находится в плену, — отметил Цуцкиридзе.

Заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Юрий Рудь отметил, что атаки и нападения оккупантов на журналистов является составляющая геноцида украинского народа.

– Украинские журналисты вместе с другими патриотами представляют наибольшую опасность для оккупантов, — сказал Рудь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня журналиста вручил государственные награды украинским работникам медиа и членам семей журналистов, погибших из-за полномасштабного вторжения России, и рассказал об обстоятельствах смерти каждого.

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