В Воздушных силах ВСУ рассказали, как будут использовать ЗРК Patriot

Комплексы ЗРК Patriot рассчитаны на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине, поэтому их не рационально использовать против ракет С-300. Но такой вариант не исключен при “серьезной угрозе”.

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Задача Patriot прежде всего все же против баллистики (поражать баллистические ракеты, — Ред.), сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже бил. Не по самим станциям, а по подстанциям, которые их питают, – сказал он.

По словам Игната, это очень важно, и надо дать четкий сигнал европейским партнерам Украины, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы.

– Потому, что подстанции уже не раз были атакованы (войсками РФ, — Ред.). Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков, – добавил спикер.

В то же время не исключено, что Patriot могут использовать против ракет типа С-300 при “серьезной угрозе”.

– Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбивании и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите — это не рациональное решение на сегодня, – подчеркнул он.

Напомним, один дивизион американских зенитно-ракетных комплексов Patriot уже заступил на боевое дежурство. Другие ЗРК в пути к своим позициям.

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