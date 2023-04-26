У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як використовуватимуть ЗРК Patriot

Комплекси ЗРК Patriot розраховані на ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні, тому їх не раціонально використовувати проти ракет С-300. Але такий варіант не виключений при “серйозній загрозі”.

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії. заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети, – Ред.), зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять, – сказав він.

За словами Ігната, це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи.

– Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами РФ, – Ред.). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків, – додав речник.

Водночас не виключено, що Patriot можуть використати проти ракет типу С-300 при “серйозній загрозі”.

– Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете – це не є раціональне рішення на сьогодні, – наголосив він.

Нагадаємо, один дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування. Інші ЗРК в дорозі до своїх позицій.

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