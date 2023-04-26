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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уже на боевом дежурстве: командующий Воздушных сил протестировал ЗРК Patriot

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Командующий Воздушных сил Николай Олещук протестировал зенитную ракетную систему Patriot, которая на боевом дежурстве в Украине с апреля 2023 года.

Соответствующее видео он обнародовал в мессенджере Telegram 26 апреля.

— Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее осваивают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта, — отметил он.

По его словам, командир дивизиона осуществил его давнюю мечту — позволил протестировать ЗРК Patriot.

Также командующий поблагодарил западных партнеров, руководство государства и войска за то, что Воздушные силы наконец получили оружие против вражеской “баллистики”.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что комплексы ЗРК Patriot рассчитаны на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине, поэтому их нерационально использовать против ракет С-300. Но такой вариант не исключен при “серьезной угрозе”.

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MIM-104 Patriot

Источник: Николай Олещук

Война в Украине, ВСУ
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