Командувач Повітряних сил Микола Олещук протестував зенітну ракетну систему Patriot, яка на бойовому чергуванні в Україні з квітня 2023 року.

Відповідне відео він оприлюднив у месенджері Telegram 26 квітня.

– Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта, – зазначив він.

За його словами, командир дивізіону здійснив його давню мрію – дозволив протестувати ЗРК Patriot.

Також командувач подякував західним партнерам, керівництву держави та війська за те, що Повітряні сили нарешті отримали зброю проти ворожої “балістики”.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що комплекси ЗРК Patriot розраховані на ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні, тому їх нераціонально використовувати проти ракет С-300. Але такий варіант не виключений за “серйозної загрози”.

Джерело: Микола Олещук

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