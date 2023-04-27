Это этническая чистка – ISW о массовом переселении россиян в Украину
Очередная попытка РФ заселить оккупированные украинские территории россиянами равнозначна этнической чистке.
Кроме того, это очевидное нарушение Женевской конвенции относительно предупреждения преступления геноцида и наказания за него.
Так аналитики Института изучения войны прокомментировали заявление заместителя министра обороны Анны Маляр о массовом переселении в Украину людей из преимущественно из бедных и отдаленных регионов России.
Сейчас оккупанты наиболее интенсивно заселяют россиян на оккупированные территории Луганской области, а украинцев оттуда принудительно везут в РФ.
В ISW напоминают: в течение 2022 аналогичные случаи фиксировались в оккупированной Херсонской области.
Вывоз больших групп украинцев оккупационные власти называли “гуманитарной эвакуацией”.
А после такой “эвакуации” захватчики заселяли в дома вывезенных людей российских солдат.
Американские аналитики предполагают, что Россия, очевидно, стремится заполнить обезлюдевшие территории Украины, чтобы в дальнейшем интегрировать оккупированные территории в Россию социально, административно, политически и экономически, тем самым усложнив процесс реинтеграции этих территорий для Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW
Фото: ГУР