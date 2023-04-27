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Татьяна Забожко, редактор ленты

Это этническая чистка – ISW о массовом переселении россиян в Украину

Російський військовий

Очередная попытка РФ заселить оккупированные украинские территории россиянами равнозначна этнической чистке.

Кроме того, это очевидное нарушение Женевской конвенции относительно предупреждения преступления геноцида и наказания за него.

Так аналитики Института изучения войны прокомментировали заявление заместителя министра обороны Анны Маляр о массовом переселении в Украину людей из преимущественно из бедных и отдаленных регионов России.

Сейчас оккупанты наиболее интенсивно заселяют россиян на оккупированные территории Луганской области, а украинцев оттуда принудительно везут в РФ.

В ISW напоминают: в течение 2022 аналогичные случаи фиксировались в оккупированной Херсонской области.

Вывоз больших групп украинцев оккупационные власти называли “гуманитарной эвакуацией”.

А после такой “эвакуации” захватчики заселяли в дома вывезенных людей российских солдат.

Американские аналитики предполагают, что Россия, очевидно, стремится заполнить обезлюдевшие территории Украины, чтобы в дальнейшем интегрировать оккупированные территории в Россию социально, административно, политически и экономически, тем самым усложнив процесс реинтеграции этих территорий для Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 428-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: ГУР

Война в Украине, Луганская область, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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