На оккупированных территориях РФ пытается изменить этнический состав населения – Маляр

Россия пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

Об этом в своем Telegram сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отмечает, что наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

— С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения, — пишет Маляр.

Заместитель министра обороны рассказывает, что переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, которые обеспечивают немедленное размещение семей прибывших, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и тому подобное.

В то же время местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно тех, которые подозреваются в соблюдении проукраинских позиций, российские оккупанты, под различными предлогами продолжают депортировать в РФ.

По мнению Маляр, таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях.

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