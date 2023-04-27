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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Це етнічна чистка – ISW про масове переселення росіян до України

Російський військовий

Чергова спроба РФ заселити окуповані українські території росіянами рівнозначна етнічній чистці.

Крім того, це є очевидним порушенням Женевської конвенції щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Так аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр про масове переселення до України людей із переважно з бідних та віддалених регіонів Росії.

Наразі окупанти інтенсивно заселяють росіян на окуповані території Луганської області, а українців звідти примусово везуть до РФ.

В ISW нагадують: протягом 2022 року аналогічні випадки фіксувалися в окупованій Херсонській області.

Вивезення великих груп українців окупаційна влада називала “гуманітарною евакуацією”.

А після такої “евакуації” загарбники заселяли до будинків вивезених людей російських солдатів.

Американські аналітики припускають, що Росія, очевидно, прагне заповнити знелюднені території України, щоб у подальшому інтегрувати окуповані території до Росії соціально, адміністративно, політично та економічно, тим самим ускладнивши процес реінтеграції цих територій для України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: ГУР

Війна в Україні, Луганська область, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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