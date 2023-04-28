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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия нанесла ракетный удар по Константиновке: есть пострадавшие

Россия нанесла ракетный удар по Константиновке: есть пострадавшие
Фото: Depositphotos

Вечером 27 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены также школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди, – сказал он.

Также глава государства отметил, что в Николаеве уже завершился разбор завалов на месте ракетного удара, произошедшего в ночь со среды на четверг.

— Более 20 раненых, один человек погиб… Мои соболезнования родным и близким. Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. Калибры против школы и колледжа, против жилой застройки, – уточнил президент.

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Россия нанесла ракетный удар по Константиновке: есть пострадавшие

Кроме того, Зеленский высказал сожаления относительно того, что “политическое давление мира на государство-террориста, санкционное давление еще не достигло полной силы”.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Донецкая область, Російська агресія
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