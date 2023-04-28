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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці: є постраждалі

Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці: є постраждалі
Фото: Depositphotos

Увечері 27 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого є постраждалі.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Увечері ще одного ракетного удару було завдано по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено також школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди, – сказав він.

Також глава держави зазначив, що у Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, що стався в ніч із середи на четвер.

– Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним та близьким. Ракетами пошкоджено десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. Калібри проти школи та коледжу, проти житлової забудови, – уточнив президент.

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Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці: є постраждалі

Крім того, Зеленський висловив жаль з приводу того, що “політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досяг повної сили”.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Донецька область, Російська агресія
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