Сколько Калибров сейчас в Черном море после ракетного удара по Николаеву

Вечером перед ракетным ударом по Николаеву общий залп российских ракетоносителей в Черном море РФ составлял до 16 Калибров, соответственно после ночного удара по городу четырьмя ракетами их могло остаться 12.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк.

— Враг постоянно маневрирует в акватории Черного моря. Сейчас кораблей на дежурстве 13, среди них продолжают находиться два ракетоносителя. На вечер была определенная ротация, подводные ракетоносители заведены в пункты базирования, а надводные остались на дежурстве. Общий залп, по нашим предварительным данным, составлял до 16 Калибров. Учитывая, что четыре уже было выпущено, сейчас остается до 12 Калибров, — уточнила она.

По ее словам, даже доведенный до критического предела использования ракет враг прибегает к таким атакам, и сейчас вся территория Украины под угрозой, поскольку зона поражения Калибров — до 2,5 тыс. км.

Ночью 27 апреля Россия выпустила по Николаеву четыре ракеты типа Калибр из акватории Черного моря. К сожалению, есть попадание в жилые дома и историческое здание, известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях, среди которых один ребенок. Спасательные работы продолжаются.

Фото: Минобороны РФ

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