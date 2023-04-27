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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Скільки Калібрів зараз у Чорному морі після ракетного удару по Миколаєву

Запуск ракет типу Калібр із моря

Увечері перед ракетним ударом по Миколаєву загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі РФ становив до 16 Калібрів, відповідно після нічного удару по місту чотирма ракетами їх могло лишитися 12.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталя Гуменюк.

– Ворог постійно маневрує в акваторії Чорного моря. Наразі кораблів на чергуванні 13, серед них продовжують перебувати два ракетоносії. На вечір була певна ротація, підводні ракетоносії заведено в пункти базування, а надводні лишилися на чергуванні. Загальний залп, за нашим попередніми даними, становив до 16 Калібрів. Враховуючи, що чотири вже було випущено, то наразі лишається до 12 Калібрів, – уточнила вона.

За її словами, навіть доведений до критичної межі використання ракет ворог вдається до таких атак, і наразі вся територія України під загрозою, оскільки зона ураження Калібрів – до 2,5 тис. км.

Вночі 27 квітня Росія випустила по Миколаєву чотири ракети типу Калібр з акваторії Чорного моря. На жаль, є влучання у житлові будинки та історичну будівлю, відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних жителів, серед яких одна дитина. Рятувальні роботи тривають.

Фото: Міноборони РФ

Війна в Україні, Миколаїв, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море
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