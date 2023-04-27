Слила данные о защитниках Мариуполя: глава Полтавского райсуда работала на ФСБ
Служба безопасности Украины разоблачила главу Полтавского райсуда, которая добровольно согласилась сотрудничать с ФСБ РФ и передала российской спецслужбе данные о защитниках Мариуполя.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, в начале полномасштабной войны злоумышленница находилась в городе Бердянск (Запорожская область). Там она занимала должность судьи в горрайонном суде.
После захвата города женщина добровольно осталась на временно оккупированной части региона.
По данным следствия, она “познакомилась” в Бердянске с представителем ФСБ РФ и согласилась сотрудничать.
– На российскую спецслужбу чиновница вышла по собственной инициативе в начале полномасштабного вторжения РФ, — уточнили в СБУ.
Следствие зафиксировало, что в конце марта 2022 года судья передала оккупантам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа Азов из Мариуполя (Донецкая область) в район Мангуша. По этой наводке рашисты искали местонахождение военных.
Злоумышленница также призывала других сотрудников суда поддержать оккупантов и соглашаться на сотрудничество с ними. Я если слышала отказ, то сдавала таких людей в карательные органы РФ.
Летом прошлого года женщина уехала на подконтрольную Украине территорию и устроилась на работу в Полтавский районный суд.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали ее преступные действия. На этом основании судье сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об отстранении злоумышленницы от должности и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Недавно СБУ разоблачила в Харьковской области двух российских информаторов, разведывавших оборонительные укрепления украинских военных на границе с РФ.