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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Злила дані про захисників Маріуполя: голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ

СБУ викрила голову Полтавського райсуду
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка добровільно погодилася співпрацювати з ФСБ РФ та передала російській спецслужбі дані про захисників Маріуполя.

Як поінформували в пресцентрі СБУ, на початку повномасштабної війни зловмисниця перебувала в місті Бердянськ (Запорізька область). Там вона обіймала посаду судді в міськрайонному суді.

Після захоплення міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині регіону.

За даними слідства, вона “познайомилася” в Бердянську з представником ФСБ РФ та погодилася співпрацювати.

– На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення РФ, – уточнили в СБУ.

Слідство зафіксувало, що наприкінці березня 2022 року суддя передала окупантам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення Азов із Маріуполя (Донецька область) до району Мангуша. За цим наведенням рашисти шукали місцеперебування військових.

Зловмисниця також закликала інших співробітників суду підтримати окупантів та погоджуватися на співпрацю з ними. А якщо чула відмову, то “здавала” таких людей до каральних органів РФ.

Влітку минулого року жінка виїхала на підконтрольну Україні територію та влаштувалася на роботу до Полтавського районного суду.

Співробітники СБУ поетапно задокументували її злочинні дії. На цій підставі судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення зловмисниці від посади та обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно СБУ викрила на Харківщині двох російських інформаторів, які розвідували оборонні укріплення українських військових на кордоні з РФ.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Полтавська область, Російська агресія, СБУ, Суд, ФСБ
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