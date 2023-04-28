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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 28.04.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 28.04.2023 – ситуация на фронте

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 65 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные мужественно удерживают оборону.

Карта боевых действий в Украине на 28.04.2023

Карта бойових дій 27 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 429-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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