В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 65 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные мужественно удерживают оборону.

Карта боевых действий в Украине на 28.04.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 429-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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