Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 28.04.2023 – ситуация на фронте
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 65 атак российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные мужественно удерживают оборону.
Карта боевых действий в Украине на 28.04.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 429-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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