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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 28.04.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 28.04.2023 – ситуація на фронті

Протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 65 атак російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, де українські військові мужньо тримають оборону.

Карта бойових дій в Україні на 28.04.2023

Карта бойових дій 27 квітня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 429-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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