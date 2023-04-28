Украинская компания Ukrspecsystems презентовала свой новый БПЛА MiniShark, первоочередной задачей которого является выполнение разведывательных задач.

Об этом сообщает Милитарный.

Прототип беспилотника был показан на выставке Brave1.

В Ukrspecsystems говорят, что беспилотник может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

При этом радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.

Разработчики отмечают, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка. Ведь вся система умещается в двух рюкзаках.

Дрон имеет размах крыльев 2,6 метра и длину 125 см, а его максимальная взлетная масса – до 5 кг. Продолжительность его полета – 2 часа.

Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1000 метров. Беспилотник может быть оборудован оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от -15 °C до +45 °C.

Фото: Милитарный

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.