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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Запуск с руки и радиус применения 35 км: в Украине презентовали новый БПЛА MiniShark

БПЛА MiniShark

Украинская компания Ukrspecsystems презентовала свой новый БПЛА MiniShark, первоочередной задачей которого является выполнение разведывательных задач.

Об этом сообщает Милитарный.

Прототип беспилотника был показан на выставке Brave1.

В Ukrspecsystems говорят, что беспилотник может обнаруживать наземные цели в интересах артиллерии, специальных подразделений и частей сухопутных войск.

При этом радиус применения БПЛА MiniShark составляет 35 км.

Разработчики отмечают, что одно из преимуществ нового беспилотника – запуск с руки и легкая транспортировка. Ведь вся система умещается в двух рюкзаках.

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Дрон имеет размах крыльев 2,6 метра и длину 125 см, а его максимальная взлетная масса – до 5 кг. Продолжительность его полета – 2 часа.

БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark

Заявленная максимальная скорость полета – 120 км/ч. Рабочая высота полета – 1000 метров. Беспилотник может быть оборудован оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением. Рабочий диапазон температур при эксплуатации нового дрона составляет от -15 °C до +45 °C.

Фото: Милитарный

Безпілотники, Война в Украине, Военная техника, Дрони
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