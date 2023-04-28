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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Запуск з руки та радіус застосування 35 км: в Україні презентували новий БПЛА MiniShark

БПЛА MiniShark

Українська компанія Ukrspecsystems презентувала свій новий БПЛА MiniShark, першочергова задача якого є виконання розвідувальних завдань.

Про це повідомляє Мілітарний.

Прототип безпілотника показали на виставці Brave1.

В Ukrspecsystems кажуть, що безпілотник може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.

При цьому радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Розробники наголошують, що одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування. Адже вся система вміщається у двох рюкзаках.

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Дрон має розмах крил 2,6 метра і довжину 125 см, а його максимальна злітна маса до 5 кг. Тривалість його польоту – 2 години.

БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark

Заявлена максимальна швидкість польоту – 120 км/год. Робоча висота польоту – 1000 метрів. Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від -15 °C до +45 °C.

Фото: Мілітарний

Безпілотники, Війна в Україні, Військова техніка, Дрони
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