Запуск з руки та радіус застосування 35 км: в Україні презентували новий БПЛА MiniShark
Українська компанія Ukrspecsystems презентувала свій новий БПЛА MiniShark, першочергова задача якого є виконання розвідувальних завдань.
Про це повідомляє Мілітарний.
Прототип безпілотника показали на виставці Brave1.
В Ukrspecsystems кажуть, що безпілотник може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.
При цьому радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.
Розробники наголошують, що одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування. Адже вся система вміщається у двох рюкзаках.
Дрон має розмах крил 2,6 метра і довжину 125 см, а його максимальна злітна маса до 5 кг. Тривалість його польоту – 2 години.
Заявлена максимальна швидкість польоту – 120 км/год. Робоча висота польоту – 1000 метрів. Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від -15 °C до +45 °C.
Фото: Мілітарний