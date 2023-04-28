Засиділись на місцях. Більшість воєнкомів відправлять на фронт – Резніков

За рекомендацією президента більшість воєнкомів, які давно сидять на своїх місцях, відправлять на фронт.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції в Military Mеdia Center.

– Одна з рекомендацій президента України Володимира Зеленського головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять на своїх місцях, відправляти як військовослужбовців на фронт, – наголосив він.

За його словами, на їхні місця призначатимуть поранених військовослужбовців, які знають, як правильно виконувати роботу з продовження мобілізаційних заходів.

Які категорії громадян не підпадають під мобілізацію в Україні – читайnе у матеріалі Фактів ICTV.

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