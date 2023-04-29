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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Прогресс есть: Дмитрий Кулеба о переговорах по передаче F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Прогресс есть. Мы имеем четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16, — сообщил он.

По словам главы МИД Украины, именно истребитель F-16 благодаря своим техническим характеристикам — это идеальный самолет, хотя Киев не упускает из виду другие самолеты.

Кулеба добавил, что решающее слово в вопросе F-16 будет за Соединенными Штатами, ведь это американские истребители.

Кроме того министр рассказал, что вчера с коллегами были обсуждены необходимые шаги, которые нужно сделать, и какие аргументы найти, чтобы Вашингтон дал зеленый свет этому проекту.

Накануне одно из изданий сообщило, что члены Демократической партии США настаивают на передаче Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS и требуют, чтобы президент Джо Байден одобрил соответствующее решение.

Винищувач F-16, Дмитрий Кулеба, МЗС України, США
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