Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Под Кременной погиб украинский журналист Александр Бондаренко

Под Кременной погиб украинский журналист Александр Бондаренко

Украинский журналист Александр Бондаренко, который ранее работал на BBC, погиб в бою на линии фронта.

Об этом пишут The Guardian, BBC-Украина, а также бывшие коллеги Бондаренко.

Коллега Александра Василий Самохвалов написал в Facebook, что Бондаренко погиб на фронте.

— Саша погиб в бою. Пошел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное, — написал Самохвалов.

Как пишет BBC-Украина со ссылкой на друзей Бондаренко, Александр погиб на прошлой неделе под Кременной на Луганщине. Официальных сообщений о гибели журналиста пока нет.

Александр добровольно вступил в ряды территориальной обороны Украины после полномасштабного вторжения России в страну в феврале 2022 года.

Позже он стал военным. Подробности о том, как он погиб в бою, пока неизвестны, отмечает BBC.

Бондаренко работал с 2007 по 2011 год в украинской службе BBC, вещая из Киева.

Его коллеги отдали дань уважения “экстраординарному” и “героическому” репортеру и ведущему новостей.

Репортер BBC Ольга Мальчевская написала в Twitter:

— Российская война забрала еще одного любимого коллегу. Украинский журналист Александр Бондаренко, наш Саша погиб на фронте. Он не мог видеть, как родину разрывают на части захватчики, и пошел защищать ее как солдат. Погиб Саша, — написала она.

Мачек Бернатт-Рещинский, бывший руководитель украинской службы BBC, сказал:

— С этим необыкновенным человеком всегда были новые вызовы. В том числе и последний, героический — защитить свою страну от агрессии, — говорится в сообщении.

Украинская журналистка и ведущая телепроекта Факты недели на телеканале ICTV Оксана Соколова также отреагировала на гибель бывшего коллеги.

— Погиб Саша Бондаренко… как собрать воедино слова? Такой искренний, интеллигентный, упорный, жадный до жизни! Марафоны, йога, заплывы через Босфор. И все проекты — в рост! Он всегда рвался к самым крутым вершинам. Когда-то пришел впервые в редакцию — на собеседование, спрашиваю: а какую планку себе ставишь? Говорит: хочу создать Еженедельник, лучше Фактов недели!))

Мы делали вместе Инсайдер. Потом он ушел на новые проекты. Осталось последнее сообщение в мессенджере. Ушел. Спасибо, Саша! За всё. За образец пути. Ты настоящий, — написала она.

Напомним, ранее российские войска, находящиеся под Херсоном, совершили атаку возле Антоновского моста, в результате чего был убит гражданский, а репортер итальянской газеты La Repubblica – ранен.

По состоянию на март 2023 года украинские правоохранители, за время полномасштабного вторжения России, открыли более 50 уголовных производств в отношении преступлений оккупационной армии РФ против украинских и иностранных журналистов.

Фото: RMA

BBC, Война в Украине, вбивство журналіста, Журналісти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ударила по больнице в Белозерке: один человек погиб, еще трое раненых
російські військові
Разбудила овчарка, которую на ночь пустили в дом: собака спасла супругов из Днепра
Под Кременной погиб украинский журналист Александр Бондаренко
Остановить террор и спасти людей можно только оружием: Зеленский о ракетных ударах РФ по Умани и Днепру
Володимир Зеленський
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал, что РФ разжигает ненависть к украинцам
Под Кременной погиб украинский журналист Александр Бондаренко
После освобождения Крыма и Донбасса будет необходима мягкая украинизация – Минкульт
Олександр Ткаченко
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь