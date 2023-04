Украинский журналист Александр Бондаренко, который ранее работал на BBC, погиб в бою на линии фронта.

Об этом пишут The Guardian, BBC-Украина, а также бывшие коллеги Бондаренко.

Коллега Александра Василий Самохвалов написал в Facebook, что Бондаренко погиб на фронте.

— Саша погиб в бою. Пошел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное, — написал Самохвалов.

Как пишет BBC-Украина со ссылкой на друзей Бондаренко, Александр погиб на прошлой неделе под Кременной на Луганщине. Официальных сообщений о гибели журналиста пока нет.

Александр добровольно вступил в ряды территориальной обороны Украины после полномасштабного вторжения России в страну в феврале 2022 года.

Позже он стал военным. Подробности о том, как он погиб в бою, пока неизвестны, отмечает BBC.

Бондаренко работал с 2007 по 2011 год в украинской службе BBC, вещая из Киева.

Его коллеги отдали дань уважения “экстраординарному” и “героическому” репортеру и ведущему новостей.

Репортер BBC Ольга Мальчевская написала в Twitter:

#RussianWar has taken away one more beloved colleague. Ukrainian Journalist Oleksandr Bondarenko,our Sasha was killed on the frontline.⁩ He couldn’t see the homeland ripped apart by invaders &went to defend it as a soldier. RIP Sasha????⁦⁦⁦⁦⁦ https://t.co/AQX1dt3Ub9

— Olga Malchevska (@OlgaMalchevska) April 27, 2023