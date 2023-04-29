Украинский журналист Александр Бондаренко, который ранее работал на BBC, погиб в бою на линии фронта.

Об этом пишут The Guardian, BBC-Украина, а также бывшие коллеги Бондаренко.

Коллега Александра Василий Самохвалов написал в Facebook, что Бондаренко погиб на фронте.

— Саша погиб в бою. Пошел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное, — написал Самохвалов.

Как пишет BBC-Украина со ссылкой на друзей Бондаренко, Александр погиб на прошлой неделе под Кременной на Луганщине. Официальных сообщений о гибели журналиста пока нет.

Александр добровольно вступил в ряды территориальной обороны Украины после полномасштабного вторжения России в страну в феврале 2022 года.

Позже он стал военным. Подробности о том, как он погиб в бою, пока неизвестны, отмечает BBC.

Бондаренко работал с 2007 по 2011 год в украинской службе BBC, вещая из Киева.

Его коллеги отдали дань уважения “экстраординарному” и “героическому” репортеру и ведущему новостей.

Репортер BBC Ольга Мальчевская написала в Twitter:

— Российская война забрала еще одного любимого коллегу. Украинский журналист Александр Бондаренко, наш Саша погиб на фронте. Он не мог видеть, как родину разрывают на части захватчики, и пошел защищать ее как солдат. Погиб Саша, — написала она.

#RussianWar has taken away one more beloved colleague. Ukrainian Journalist Oleksandr Bondarenko,our Sasha was killed on the frontline.⁩ He couldn’t see the homeland ripped apart by invaders &went to defend it as a soldier. RIP Sasha????⁦⁦⁦⁦⁦ https://t.co/AQX1dt3Ub9 — Olga Malchevska (@OlgaMalchevska) April 27, 2023

Мачек Бернатт-Рещинский, бывший руководитель украинской службы BBC, сказал:

— С этим необыкновенным человеком всегда были новые вызовы. В том числе и последний, героический — защитить свою страну от агрессии, — говорится в сообщении.

Украинская журналистка и ведущая телепроекта Факты недели на телеканале ICTV Оксана Соколова также отреагировала на гибель бывшего коллеги.

— Погиб Саша Бондаренко… как собрать воедино слова? Такой искренний, интеллигентный, упорный, жадный до жизни! Марафоны, йога, заплывы через Босфор. И все проекты — в рост! Он всегда рвался к самым крутым вершинам. Когда-то пришел впервые в редакцию — на собеседование, спрашиваю: а какую планку себе ставишь? Говорит: хочу создать Еженедельник, лучше Фактов недели!)) Мы делали вместе Инсайдер. Потом он ушел на новые проекты. Осталось последнее сообщение в мессенджере. Ушел. Спасибо, Саша! За всё. За образец пути. Ты настоящий, — написала она.

Напомним, ранее российские войска, находящиеся под Херсоном, совершили атаку возле Антоновского моста, в результате чего был убит гражданский, а репортер итальянской газеты La Repubblica – ранен.

По состоянию на март 2023 года украинские правоохранители, за время полномасштабного вторжения России, открыли более 50 уголовных производств в отношении преступлений оккупационной армии РФ против украинских и иностранных журналистов.

Фото: RMA

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