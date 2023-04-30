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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На війну пішов добровольцем: у Бахмуті загинув журналіст Володимир Мукан

Володимир Мукан

На Донеччині у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан. Це сталося у суботу, 29 квітня, під час виконання бойового завдання.

Про його смерть стало відомо з його сторінки у Facebook та повідомлення Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

— 29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Про дату та час прощання з Володимиром буде повідомлено пізніше.

Володимиру Мукану було 35 років. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем воювати проти окупантів. Спершу захищав нашу країну під Попасною, потім на Харківщині. 21 квітня Володимир Мукан став офіцером ЗСУ.

До війни Мукан працював журналістом і редактором в Газеті по-українськи, журналі Країна та інтернет-порталі Gazeta.ua. Кілька років він був співорганізатором найбільшого ретрофестивалю в Україні Old Car Land.

Нещодавно стало відомо про загибель колишнього журналіста BBC News Україна Олександра Бондаренка.

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На війну пішов добровольцем: у Бахмуті загинув журналіст Володимир Мукан

Війна в Україні, Журналісти, Смерть
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