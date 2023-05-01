Суд арестовал пять судов, которые вывозили через Крым краденое зерно – прокуратура

На пять российских судов за вывоз награбленного украинского зерна через временно оккупированный Крым наложены аресты.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и г. Севастополя.

— По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 5 морских судов-нарушителей, которые причастны к перевозке через оккупированный полуостров награбленного украинского зерна, — говорится в сообщении.

Арестованы суда Вера, Волго-дон 5043 и Волго-дон 205, а также Волго-балт 188 и Волго-балт 106. Эти суда, по утверждению правоохранителей, осуществляли систематические незаконные заходы в закрытый морской торговый порт на территории полуострова.

По этому делу открыто уголовное производство о нарушениях порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Таким образом нарушители переправляли похищенное украинское зерно в третьи страны, используя Крым как своеобразный логистический хаб в преступной схеме.

В прокуратуре напомнили, что, в рамках этого кейса, по ходатайствам прокуратуры автономии судом наложены аресты на 15 таких судов-нарушителей.

Источник: Прокуратура АР Крым и г. Севастополя

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