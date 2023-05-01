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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Суд арештував п’ять суден, які вивозили через Крим крадене зерно – прокуратура

танкер
Фото: Unsplash

На п’ять російських суден за вивезення награбованого українського зерна через тимчасово окупований Крим накладено арешти.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим і м. Севастополя.

– За клопотаннями прокуратури автономії накладено арешти на 5 морських суден-порушників, які причетні до перевезення через окупований півострів награбованого українського збіжжя, – йдеться у повідомленні.

Заарештовано судна Вера, Волго-дон 5043 та Волго-дон 205, а також Волго-балт 188 та Волго-балт 106. Ці судна, за твердженням правоохоронців, здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого морського торговельного порту на території півострова.

У цій справі відкрито кримінальне провадження щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Таким чином порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн, використовуючи Крим як своєрідний логістичний хаб у злочинній схемі.

У прокуратурі нагадали, що, в межах цього кейсу, за клопотаннями прокуратури автономії судом накладено арешти на 15 таких суден-порушників.

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Джерело: Прокуратура АР Крим та м. Севастополя

Зерно, Корабель, Крим, Прокуратура, Суд
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