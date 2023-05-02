С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 191 420 солдат, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 02.05.23:

танков — 3701 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 7193 (+1) ед,

артиллерийских систем — 2930 (+9) ед,

РСЗО — 544 (+0) ед,

средств ПВО — 298 (+3) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),

крылатых ракет — 947 (+15),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,

специальной техники — 360 (+1).

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что у оккупантов начались значительные проблемы с сотовой связью российских операторов.

Источник : Генштаб ВСУ

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