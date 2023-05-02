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Почти 500 оккупантов и более 20 единиц техники: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 191 420 солдат, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 02.05.23:
- танков — 3701 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7193 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 2930 (+9) ед,
- РСЗО — 544 (+0) ед,
- средств ПВО — 298 (+3) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),
- крылатых ракет — 947 (+15),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,
- специальной техники — 360 (+1).
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что у оккупантов начались значительные проблемы с сотовой связью российских операторов.
Источник: Генштаб ВСУ
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