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Почти 500 оккупантов и более 20 единиц техники: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 191 420 солдат, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 02.05.23:

  • танков — 3701 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7193 (+1) ед,
  • артиллерийских систем — 2930 (+9) ед,
  • РСЗО — 544 (+0) ед,
  • средств ПВО — 298 (+3) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),
  • крылатых ракет — 947 (+15),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,
  • специальной техники — 360 (+1).

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что у оккупантов начались значительные проблемы с сотовой связью российских операторов.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, ВСУ
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