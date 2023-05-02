Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Майже 500 окупантів та понад 20 одиниць техніки: втрати РФ за добу
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 191 420 солдатів, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 02.05.23:
- танків ‒ 3701 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1) од,
- артилерійських систем – 2930 (+9) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 298 (+3) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
- крилатих ракет ‒ 947 (+15),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 360 (+1).
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупантів почались значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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