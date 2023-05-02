Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 191 420 солдатів, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 02.05.23:

танків ‒ 3701 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7193 (+1) од,

артилерійських систем – 2930 (+9) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засобів ППО ‒ 298 (+3) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),

крилатих ракет ‒ 947 (+15),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 360 (+1).

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупантів почались значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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