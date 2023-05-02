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Резніков розповів, як проходить процес запровадження стандартів НАТО в Україні

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

До кінця 2023 року Україна зможе імплементувати близько 30-35% стандартів НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– У нас на сьогодні вже близько 18% стандартів НАТО впроваджено. Стільки ж приблизно у відсотковому вираженні плануємо освоїти до кінця року. Це означає, що ми легко виходимо на 30-35% протягом цього року, – сказав він в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За словами Резнікова, жодна країна-член Північноатлантичного союзу не запровадила 100% стандартів, а їх налічується понад 1 200.

– У середньому максимальна кількість стандартів НАТО – 30-40%. Є країни, які мають 2%. Є країни, які мають 8%. Це означає, що не стоїть завдання 100% закрити всі стандарти. Це і неможливо. Наприклад, країна не має флоту, відповідно, флотські стандарти їй не потрібні. Країна, можливо, маленька, не має авіації. Відповідно, у неї немає авіаційних стандартів, – пояснив міністр.

Резніков зазначив, що загалом для вступу до НАТО важливі три речі: наявність цивільно-демократичного контролю, наявність прозорості, публічності та звітності процедур, а також спільне планування військових операцій.

– Щодо першого пункту – цивільно-демократичний контроль. Наш закон уже говорить, що міністр оборони цивільний. І поступово нарощуються темпи, зокрема, збільшується кількість цивільних заступників. Другий пункт, прозорість, система LOGFAS уже працює. Плюс, я створив агентство з військових закупівель. Те ж саме буде щодо тилового забезпечення. А третє – спільне військове планування. Це вже відбувається з нашими генералами з точки зору обговорення планування операції, тому що ми вже користуємося натовською зброєю, – сказав міністр оборони.

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Війна в Україні, НАТО, Олексій Резніков
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