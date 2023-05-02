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РФ скоро установит рекорд Гиннеса по переносу дат “взятия” Бахмута — Череватый

РФ скоро установит рекорд Гиннеса по переносу дат “взятия” Бахмута — Череватый
Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска РФ вскоре установят рекорд Гиннеса по переносу дат, к которым они что-то должны захватить.

Об этом Череватый сказал в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что постоянно устанавливать цели к каким-то датам — тенденция российских властей.

— До конца марта должны были взять весь Донбасс, Донецкую и Луганскую области. Первые даты “взятия” Бахмута были еще в июле 2022 года. Он до сих пор стоит, поэтому я знаю, что наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью, — сказал Череватый.

Спикер добавил, что в Бахмуте украинские защитники держат мобильную оборону, продолжаются позиционные бои. Если появляется возможность, Силы обороны проводят контратаки.

Ранее в Белом доме заявили, что армия Российской Федерации за последние пять месяцев войны против Украины в районе Бахмута понесла потери примерно в 100 тыс. человек.

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Источник: телемарафон

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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