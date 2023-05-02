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РФ скоро встановить рекорд Гіннеса з перенесення дат “взяття” Бахмута – Череватий

РФ скоро встановить рекорд Гіннеса з перенесення дат “взяття” Бахмута – Череватий
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що війська РФ незабаром встановлять рекорд Гіннеса з перенесення дат, до яких вони щось мають захопити.

Про це Череватий сказав в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що постійно встановлювати цілі до якихось дат – тенденція російської влади.

– До кінця березня мали взяти весь Донбас, Донецьку та Луганську області. Перші дати “взяття” Бахмуту були ще в липні 2022 року. Відтак він досі стоїть, тому я знаю, що наші Сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю, – сказав Череватий.

Речник додав, що у Бахмуті українські захисники тримають мобільну оборону, тривають позиційні бої. Якщо з’являється можливість, Сили оборони проводять контратаки.

Раніше у Білому домі заявили, що армія Російської Федерації за останні п’ять місяців війни проти України у районі Бахмута зазнала втрат приблизно у 100 тис. осіб.

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Джерело: телемарафон

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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