У российских военных нет плавсредств для форсирования Днепра.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Для форсирования Днепра, говорит Наталья Гуменюк, россиянам не хватит даже надувных плавсредств, которые они прихватили с собой, когда эвакуировались с правого берега.

Пытаются оккупанты использовать между островами те плавсредства, которые отобрали у местных.

У захватчиков были единичные попытки выйти на воду за последние две недели.

Но каждый раз попадание Сил обороны лишало оккупантов даже такого деформированного флота.

Поэтому, отмечает Наталья Гуменюк, российские военные не решаются продвигаться по воде, потому что Силы обороны держат реку под огневым контролем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

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