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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіянам немає на чому форсувати Дніпро – Гуменюк

російські військові

У російських військових немає плавзасобів для форсування Дніпра.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Для форсування Дніпра, каже Наталія Гуменюк, росіянам не вистачить навіть тих надувних плавзасобів, які вони прихопили з собою, коли евакуйовувались із правого берега.

Намагаються окупанти використовувати між островами ті плавзасоби, які відібрали в місцевих.

У загарбників були поодинокі спроби вийти на воду протягом останніх двох тижнів.

Але щоразу влучання Сил оборони позбавляло окупантів навіть такого деформованого флоту.

Тож, наголошує Наталія Гуменюк, російські військові не наважуються просуватися водою, тому що Сили оборони тримають річку під вогневим контролем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР

Війна в Україні, Дніпро, Російська агресія, РФ
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