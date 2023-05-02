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Марта Бондаренко, редактор ленты

В центре Крыма прогремели взрывы: что известно

В центре Крыма прогремели взрывы: что известно
Фото: Depositphotos

В центре оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

Взрывы прогремели в Красногвардейском районе.

Предварительно, сработала российская противовоздушная оборона.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что подрыв нефтебазы в Севастополе существенно повлияет на способность флота РФ выходить в Черное море.

Взрыв, Крым
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