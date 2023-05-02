Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В центре Крыма прогремели взрывы: что известно
В центре оккупированного Крыма прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
Взрывы прогремели в Красногвардейском районе.
Предварительно, сработала российская противовоздушная оборона.
Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что подрыв нефтебазы в Севастополе существенно повлияет на способность флота РФ выходить в Черное море.
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