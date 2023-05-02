Подрыв нефтебазы в пока оккупированном Севастополе существенно повлияет на способность флота РФ постоянно находиться на дежурстве в Черном море.

Хотя количество кораблей в море вряд ли критически снизится в ближайшее время, сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По словам представительницы ОК Юг, российские корабли действительно питались из нефтебазы, где 29 апреля произошел пожар, но это не единственное место, где РФ хранит горюче-смазочные материалы.

В частности, у оккупантов есть возможность заходить в Новороссийск для пополнения запасов.

Потому, вероятно, россияне продолжат демонстрировать присутствие в Черном море.

Украинская сторона не исключает, что на дежурство могут выйти новые ракетоносители, поэтому Силы обороны внимательно следят за ситуацией.

– Мы понимаем, что через время россияне будут выискивать, как пополнить запасы, но сезон “бавовны” в Крыму еще никто не закрывал, – отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, что в 15 км от центра Севастополя, сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тыс. т.

Нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносящие ракетные удары по мирным городам Украины.

Подрыв нефтебазы существенно подорвал логистику врага. А именно подрыв логистики врага является предпосылкой масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Прежде чем перейти к активным действиям, украинским военным необходимо истощить врага, лишить стабильного обеспечения по всем направлениям, сделать невозможным подтягивание резервов личного состава, горюче-смазочных, ремонтных материалов и запасов боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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