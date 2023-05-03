Татьяна Забожко, редактор ленты
Атака дронов: в Николаевской области БпЛА попал в частный дом
Ночью 3 мая армия РФ атаковала дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 Николаевскую область.
В 03:50 один из двух БПЛА попал в частное домовладение на территории населенного пункта Куцурубской общины.
Возгорание после вражеской атаки оперативно ликвидировали местные спасатели.
Обошлось без пострадавших, сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Второй дрон-камикадзе уничтожили Силы обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Виталий Ким
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