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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронов: в Николаевской области БпЛА попал в частный дом

Пожежа
Фото: ГСЧС

Ночью 3 мая армия РФ атаковала дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 Николаевскую область.

В 03:50 один из двух БПЛА попал в частное домовладение на территории населенного пункта Куцурубской общины.

Возгорание после вражеской атаки оперативно ликвидировали местные спасатели.

Обошлось без пострадавших, сообщает руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Второй дрон-камикадзе уничтожили Силы обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким

Николаевская область
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