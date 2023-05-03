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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака дронів: на Миколаївщині БпЛА влучив у приватний будинок

Пожежа
Фото: ДСНС

Уночі 3 травня армія РФ атакувала дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 Миколаївську область.

О 03:50 один із двох БпЛА влучив у приватне домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.

Займання після ворожої атаки оперативно ліквідували місцеві рятувальники.

Минулося без постраждалих, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Другий дрон-камікадзе знищили Сили оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім

Миколаївська область
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