Атака дронів: на Миколаївщині БпЛА влучив у приватний будинок

Уночі 3 травня армія РФ атакувала дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 Миколаївську область.

О 03:50 один із двох БпЛА влучив у приватне домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.

Займання після ворожої атаки оперативно ліквідували місцеві рятувальники.

Минулося без постраждалих, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Другий дрон-камікадзе знищили Сили оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім

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