Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Атака дронів: на Миколаївщині БпЛА влучив у приватний будинок
Уночі 3 травня армія РФ атакувала дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 Миколаївську область.
О 03:50 один із двох БпЛА влучив у приватне домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.
Займання після ворожої атаки оперативно ліквідували місцеві рятувальники.
Минулося без постраждалих, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Другий дрон-камікадзе знищили Сили оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Віталій Кім
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