Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP

Президент Украины Владимир Зеленский не имел никаких разговоров с Белым домом относительно масштабной утечки якобы секретных документов американской разведки и узнал обо всем из СМИ, а также он считает их распространение в соцсетях вредным как для Вашингтона, так и для Киева.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Washington Post.

– Я узнал об этом из новостей. Перед тем я не получал информации от Белого дома или Пентагона. У нас не было такой информации. У меня лично не было. Это однозначно плохая история, – сказал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что слив секретных документов не выгоден ни Украине, ни Соединенным Штатам. и отметил, что этот инцидент ухудшил доверие между странами.

– Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть большие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного иная. Мы все несем ответственность – сказал Зеленский.

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов Пентагона.

Позже стало известно, что за масштабной утечкой “секретных документов” США и НАТО, в которых, в частности, говорится о потерях Украины и России в войне, стоит “молодой любитель оружия” Джек Тейшейра, который распространил документы на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.

13 апреля ФБР арестовало Джека Тейшейру. Ему 21 год, он служит в Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс. Арест военного последовал за стремительным поиском американским правительством личности автора утечки, который разместил секретные документы на платформе социальных сетей, популярной среди любителей видеоигр.

Источник : The Washington Post

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