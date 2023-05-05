Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ

Вечером 4 мая над Киевом был уничтожен украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление при полетах над Киевской областью.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— 4 мая около 20:00 в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что цель была уничтожена.

— Жаль, но это техника, и такие случаи случаются. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются, — отмечают военные.

Добавляется, что в результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.