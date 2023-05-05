Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ

Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
Фото: Getty Images

Вечером 4 мая над Киевом был уничтожен украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление при полетах над Киевской областью.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— 4 мая около 20:00 в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что цель была уничтожена.

— Жаль, но это техника, и такие случаи случаются. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются, — отмечают военные.

Добавляется, что в результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

Читайте также
Работало ПВО, сбиты беспилотники: что известно о взрывах в Киеве
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ

Безпілотники, Дрони, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Работало ПВО, сбиты беспилотники: что известно о взрывах в Киеве
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
США не имеют данных для оценки атаки дронов на Кремль — глава Нацразведки
кремль
Под Киевом прогремели взрывы: в КГВА объяснили, что происходит
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
Правительственный квартал Киева уже был под прицелом: Вениславский о новых угрозах РФ
Федір Веніславський
Смехотворные обвинения: в США опровергли заявления РФ о причастности к “атаке” на Кремль
Джон Кірбі
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Над Киевом сбит украинский БпЛА Bayraktar TB2, который потерял управление – ВС ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь