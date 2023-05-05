Над Києвом збито український БпЛА Bayraktar TB2, який втратив керування – ПС ЗСУ

Увечері 4 травня над Києвом було знищено український ударний безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування під час польоту над Київською областю.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

– 4 травня близько 20:00 у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ціль було знищено.

– Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються, – зауважують військові.

Додається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв і постраждалих немає.

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