Правительственный квартал Киева уже был под прицелом: Вениславский о новых угрозах РФ

Российские войска уже пытались атаковать правительственный квартал в Киеве во время массированных обстрелов. На фоне очередных угроз Москвы охрана неба над столицей будет только наращиваться.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии Радио Свобода.

Таким образом он прокомментировал призывы ударить по центру Киева, которые раздавались в РФ после так называемой атаки дронов на Кремль.

Вениславский напомнил, что с первых дней полномасштабной войны враг наносил удары по так называемым центрам принятия решений. Объектами террористических ракетных ударов стали, в частности, здания Харьковской ОВА и Николаевской ОВА.

– И правительственный квартал был под прицелом. Благодаря умелым усилиям наших сил ПВО, Воздушных сил правительственные здания не пострадали. Но то, что они были объектами атак, в этом нет сомнений, — подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что усилия по охране неба над Киевом будут наращиваться. Поскольку столица Украины имеет для оккупантов “важное психологическое значение”.

– Конечно, усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться… Они (оккупанты. — Ред.) несомненно будут пытаться наносить такие удары. Быть уверенными, что они не принесут результата, мы не можем. Но то, что мы к этому готовы, это точно, — заявил нардеп.

Вениславский объяснил, что если бы “атаку” на Кремль планировали и осуществляли спецслужбы Украины, то нанесенный ущерб “был бы точно больше”. Поэтому данный инцидент может быть инсценировкой РФ. Таким образом агрессор хочет “поднять боевой дух граждан РФ”, который после неудач на фронте очень существенно снизился, а также оправдать свои террористические атаки на мирные города Украины.

– Поэтому я думаю, что это точно либо инсценировка российских спецслужб, либо, возможно, какая-то внутренняя российская акция протеста, — добавил нардеп.

Накануне появилась информация о якобы “атаке” дронов на Кремль в ночь на 3 мая. Российские власти прогнозируемо обвинили в этом Украину и угрожали, что РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”. Среди так называемого российского политикума звучали призывы ударить по центру Киева, в частности, по правительственному кварталу.

Украина отвергает обвинения РФ. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не атакует ни Москву, ни Кремль, а бросает все силы на защиту своих территорий.

Источник : Радио Свобода

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