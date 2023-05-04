В Укрэнерго рассказали, в каком состоянии сейчас энергосистема и будут ли отключения летом

Украине придется активировать все резервы в энергосистеме и использовать импортные поставки, чтобы пройти это лето без отключений.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Это лето будет тяжелым для энергетиков, потому что, во-первых, этим летом у нас впервые за многие годы, десятилетия не будет, по крайней мере, пока нам не доступна Запорожская АЭС. И, во-вторых, у нас достаточно большие повреждения на тепловых гидроэлектростанциях, и поэтому у нас меньше, чем обычно, доступно мощностей этих электростанций, — отметил он.

Кудрицкий добавил, что Украине нужно будет определенные объемы электроэнергии, скорее всего, импортировать из Европы.

– Нам нужно будет активировать все резервы, которые только есть в нашей энергосистеме для того, чтобы пройти летний период без отключений и к тому же необходимо будет использовать импортные поставки для закрытия баланса. То есть, нам придется определенные объемы электроэнергии, скорее всего, импортировать из Европы, — добавил представитель Укрэнерго.

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