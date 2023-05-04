В Укренерго розповіли, в якому стані нині енергосистема та чи будуть відключення влітку

Україні потрібно буде активувати всі резерви в енергосистемі та використовувати імпортні поставки, щоби пройти це літо без відключень.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив представник Укренерго Володимир Кудрицький.

– Це літо буде важким для енергетиків, тому що, по-перше, цього літа у нас вперше за багато років, десятиліть не буде, принаймні поки що нам не доступна Запорізька АЕС. І, по-друге, у нас досить великі пошкодження на теплових гідроелектростанціях, і через це – менше, аніж зазвичай, доступно потужностей цих електростанцій, – зазначив він.

Кудрицький додав, що Україні доведеться певні обсяги електроенергії, швидше за все, імпортувати з Європи.

– Нам треба буде активувати всі резерви, які тільки є в нашій енергосистемі, щоб пройти літній період без відключень, до того ж, необхідно буде використовувати імпортні поставки для закриття балансу. Тобто нам доведетьсяе певні обсяги електроенергії, швидше за все, імпортувати з Європи, – додав представник Укренерго.

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