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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Есть серьезные пакеты от партнеров: Зеленский о результате визита в Нидерланды и Финляндию

Есть серьезные пакеты от партнеров: Зеленский о результате визита в Нидерланды и Финляндию
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная цель его зарубежных визитов, в частности в Нидерланды и Финляндию, – обеспечить скорейшее предоставление необходимого оружия украинской армии для прекращения войны в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Гааге.

— Наша задача сегодня – наполнить наши группировки оружием. Такова моя миссия была вчера. Такова моя миссия и сегодня. Мы планировали эти визиты с целью усиления нашей армии. Как один из аспектов – безопасность. Второй аспект – это НАТО и евроинтеграция, – говорит Зеленский.

По словам главы государства, иностранные партнеры Украины получили соответствующие запросы.

– Со многим мы возвращаемся. Есть серьезные пакеты от наших партнеров, и это самое главное, – добавил он.

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Президент отметил, что относительно вопроса о предоставлении Украине истребителей F-16, то разговор об этом следует начинать с обучения пилотов.

— Эти тренировочные миссии могут обеспечить нам только те страны, у которых есть соответствующие площадки, которые имеют на своем вооружении F-16. Но это такой же сложный вопрос, как и вопрос консолидации стран по поводу нашего будущего в Евросоюзе и по поводу нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, что у нас будет положительный результат, потому что у нас нет другого выхода, – подчеркнул он.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Нідерданди, Фінляндія
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