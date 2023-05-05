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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є серйозні пакети від партнерів: Зеленський про результат візиту до Нідерландів і Фінляндії

Є серйозні пакети від партнерів: Зеленський про результат візиту до Нідерландів і Фінляндії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основна мета його закордонних візитів, зокрема до Нідерландів і Фінляндії, – забезпечити якнайшвидше надання необхідної зброї українській армії для припинення війни в Україні.

Про це він зазначив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо у Гаазі.

– Наше завдання сьогодні – наповнити наші угруповання зброєю. Такою моя місія була вчора. Така моя місія й сьогодні. Ми планували ці візити з метою посилення нашої армії. Як один із аспектів – безпека. Другий аспект –  це НАТО та євроінтеграція, – говорить Зеленський.

За словами голови держави, іноземні партнери України отримали відповідні запити.

– Багато з чим ми повертаємося. Є серйозні пакети від наших партнерів, і це найголовніше, – додав він.

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Президент зауважив, що стосовно питання про надання Україні винищувачів F-16, то розмову про це варто починати з навчання пілотів.

– Ці тренувальні місії можуть забезпечити нам лише ті країни, які мають відповідні майданчики, які мають на своєму озброєнні F-16. Але це таке ж складне питання, як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього у Євросоюзі та нашого майбутнього в НАТО. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що в нас буде позитивний результат, бо в нас немає іншого виходу, – наголосив він.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Нідерданди, Фінляндія
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