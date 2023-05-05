МИД Украины раскритиковало Катар из-за заявления о “нападении” на здание Кремля

В Катаре заявили о якобы эскалации войны из-за “нападения” на здание Кремля, а также призвали к урегулированию “российско-украинского кризиса путем диалога”.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на заявление МИД Катара.

— Меры эскалации, такие как недавнее “нападение” на здание Кремля в российской столице Москве, приведут к эскалации насилия и продолжению расширения “кризиса”. Катар предупреждает об опасных последствиях этих боевых действий для усилий по мирному разрешению кризиса, — заявил МИД Катара.

В свою очередь Никоненко отметил, что Катар игнорирует кровавый террор, к которому Россия прибегла против гражданских на Херсонщине.

— Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия для решения “кризиса” мирным путем?”, — написал представитель МИД.

Напомним, что 3 мая российские оккупанты нанесли массированный удар по Херсону. В результате обстрела количество погибших возросло до 23 человек.

Россияне покрывали массированным огнем жилые кварталы Херсона 16 раз, выпустили 82 снаряда.

Попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, два заведения торговли, завод и автохозяйство, территорию железнодорожного переезда.

В тот же день Россия обвинила Украину в якобы “попытке нанести удар беспилотниками” по кремлевской резиденции диктатора Владимира Путина.

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