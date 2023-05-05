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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

МЗС України розкритикувало Катар через заяву щодо “нападу” на будівлю Кремля

МЗС України
Фото: Depositphotos

У Катарі заявили про нібито ескалацію війни через “напад” на будівлю Кремля, а також закликали до врегулювання “російсько-української кризи шляхом діалогу”.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на заяву МЗС Катару.

– Заходи ескалації, як-от нещодавній “напад” на будівлю Кремля в російській столиці Москві, призведуть до ескалації насильства та продовження розширення “кризи”. Катар попереджає про небезпечні наслідки цих бойових дій для зусиль з мирного вирішення кризи, – заявило МЗС Катару.

Своєю чергою Ніконенко наголосив, що Катар ігнорує кривавий терор, до якого Росія вдалась проти цивільних на Херсонщині.

– Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення “кризи” мирним шляхом?”, – написав речник МЗС.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти завдали масованого удару по Херсону. Унаслідок обстрілу кількість загиблих зросла до 23 осіб.

Росіяни вкривали масованим вогнем житлові квартали Херсону 16 разів, випустили 82 снаряди.

Влучили в Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод і автогосподарство, територію залізничного переїзду.

Того ж дня Росія звинуватила Україну у нібито “спробі завдати удару безпілотниками” по кремлівській резиденції диктатора Володимира Путіна.

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Війна в Україні, Катар, Кремль, МЗС України
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