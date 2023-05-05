Как над Киевом Bayraktar сбивали: хронология событий

Сбивание беспилотника над Киевом вечером 4 мая изрядно напугало жителей и гостей столицы.

Но больше всего украинцев поразило то, что они стали свидетелями того, как противовоздушная оборона обезвреживала не вражеский БпЛА, а украинский Bayraktar.

Как выяснилось, ликвидировать украинскую “птичку” пришлось, потому что дрон во время работы потерял управление.

Факты ICTV воспроизвели хронологию сбивания беспилотника вечером 4 мая.

Что происходило в Киеве вечером 4 мая

Сначала в 19:42 воздушную тревогу объявили в Киевской области, а в 20:00 сирены сработали и в столице.

Местные Telegram-каналы предполагали, что в небе – неизвестные воздушные объекты, вероятно, беспилотники.

В 20:17 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.

А люди, не успевшие во время воздушной тревоги перейти в укрытия, стали свидетелями ликвидации беспилотника.

Сеть сразу заполонили кадры очевидцев.

Unidentified drone downed near Maiden in Kyiv. Possibly a Russian Korsar. pic.twitter.com/cmpvih9FJO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 4, 2023

Через 15 минут опасность с воздуха миновала, и сразу после этого начали поступать первые официальные сообщения.

В КМВА заявили, что во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат.

Силами и средствами ПВО объект был сбит.

Информации о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры в то время не было.

Сразу после этого городской глава столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы из-за вероятного падения обломков БпЛА.

Огонь охватил 50 кв. м на первом этаже четырехэтажного здания торгового центра.

Через час пожар спасатели потушили.

В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной были разрушены декоративные внешние элементы здания и стекло на площади до 150 кв. м. Несущие конструкции не повреждены.

Произошло возгорание после падения обломков БпЛА и на небольшой площади территории в Печерском районе столицы. Здания остались невредимыми. Люди уцелели.

Реакция Воздушных сил ВСУ

Уже в 23:00 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что беспилотник, сбивание которого видели люди, – это украинский Bayraktar TB2, потерявший управление во время планового полета в Киевской области около 20:00 4 мая.

Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было решено применить расчеты мобильных огневых групп для его уничтожения.

– Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины которой устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет, – успокоили украинцев в Воздушных силах.

Утром 5 мая спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Єдині новини подтвердил, что Bayraktar TB2, из-за потери управления которого пришлось объявить воздушную тревогу в Киеве, был единственным БпЛА в воздушном пространстве столицы вечером 4 мая.

В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что представление о воздушных целях во время созерцания с земли является обманчивым.

– Зрительно людям могло казаться, что беспилотник якобы летел над их домами, а на самом деле БпЛА мог быть на расстоянии более 5 км. Даже с первых дней сбивания Shahed казалось, что он летит рядом. Но по нему стреляли, а попасть никто не мог, потому что не было понимания ситуации, – объясняет Юрий Игнат.

По его словам, других вариантов, кроме как обезвредить потерявший управление украинский беспилотник Bayraktar TB2, не было.

Специалисты выясняют, по какой причине произошла потеря управления БпЛА.

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