Как над Киевом Bayraktar сбивали: хронология событий
Сбивание беспилотника над Киевом вечером 4 мая изрядно напугало жителей и гостей столицы.
Но больше всего украинцев поразило то, что они стали свидетелями того, как противовоздушная оборона обезвреживала не вражеский БпЛА, а украинский Bayraktar.
Как выяснилось, ликвидировать украинскую “птичку” пришлось, потому что дрон во время работы потерял управление.
Факты ICTV воспроизвели хронологию сбивания беспилотника вечером 4 мая.
Что происходило в Киеве вечером 4 мая
Сначала в 19:42 воздушную тревогу объявили в Киевской области, а в 20:00 сирены сработали и в столице.
Местные Telegram-каналы предполагали, что в небе – неизвестные воздушные объекты, вероятно, беспилотники.
В 20:17 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.
А люди, не успевшие во время воздушной тревоги перейти в укрытия, стали свидетелями ликвидации беспилотника.
Сеть сразу заполонили кадры очевидцев.
Unidentified drone downed near Maiden in Kyiv. Possibly a Russian Korsar. pic.twitter.com/cmpvih9FJO
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 4, 2023
Через 15 минут опасность с воздуха миновала, и сразу после этого начали поступать первые официальные сообщения.
В КМВА заявили, что во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат.
Силами и средствами ПВО объект был сбит.
Информации о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры в то время не было.
Сразу после этого городской глава столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы из-за вероятного падения обломков БпЛА.
Огонь охватил 50 кв. м на первом этаже четырехэтажного здания торгового центра.
Через час пожар спасатели потушили.
В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной были разрушены декоративные внешние элементы здания и стекло на площади до 150 кв. м. Несущие конструкции не повреждены.
Произошло возгорание после падения обломков БпЛА и на небольшой площади территории в Печерском районе столицы. Здания остались невредимыми. Люди уцелели.
Реакция Воздушных сил ВСУ
Уже в 23:00 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что беспилотник, сбивание которого видели люди, – это украинский Bayraktar TB2, потерявший управление во время планового полета в Киевской области около 20:00 4 мая.
Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было решено применить расчеты мобильных огневых групп для его уничтожения.
– Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины которой устанавливаются.
В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет, – успокоили украинцев в Воздушных силах.
Утром 5 мая спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Єдині новини подтвердил, что Bayraktar TB2, из-за потери управления которого пришлось объявить воздушную тревогу в Киеве, был единственным БпЛА в воздушном пространстве столицы вечером 4 мая.
В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что представление о воздушных целях во время созерцания с земли является обманчивым.
– Зрительно людям могло казаться, что беспилотник якобы летел над их домами, а на самом деле БпЛА мог быть на расстоянии более 5 км.
Даже с первых дней сбивания Shahed казалось, что он летит рядом. Но по нему стреляли, а попасть никто не мог, потому что не было понимания ситуации, – объясняет Юрий Игнат.
По его словам, других вариантов, кроме как обезвредить потерявший управление украинский беспилотник Bayraktar TB2, не было.
Специалисты выясняют, по какой причине произошла потеря управления БпЛА.
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